Adamant regge tre tempi poi crolla a Caserta Salvezza diretta o playout tutto in bilico

Nella partita tra JuveCaserta e Adamant Ferrara, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 104-81. La formazione ospite ha resistito per tre tempi, ma nel quarto ha subito un crollo che ha permesso ai padroni di casa di allungare. I migliori marcatori della gara sono stati D’Argenzio con 24 punti e Brambilla con 18. La situazione di classifica rimane incerta, con la salvezza diretta o i playout ancora possibili per entrambe le squadre.

JuveCaserta 104 Adamant Ferrara 81 JUVE: D’Argenzio 24, Brambilla 18, Lo Biondo 14, Sperduto 12, Nobile 10, Radunic 10, Hadzic 9, Laganà 3, Vecerina 2, Ly-lee 2, Sorbo, Iannotta. All. Lardo. ADAMANT FERRARA: Tio 16, Pierotti 13, Jovanovic 12, Marchini 11, Renzi 10, Gatti 9, Sackey 8, Caiazza 2, Motta, Samaritani, Casagrande. All. Sacco. Parziali: 26-23; 44-39; 72-68. Non riesce l’impresa all’Adamant a Caserta, dopo una partita giocata punto a punto per tre quarti e poi sfuggita di mano negli ultimi dieci minuti. I biancazzurri giocano alla pari contro la capolista per 30’, poi i padroni di casa cambiano marcia nella frazione finale e con un break di 32-13 chiudono i conti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adamant regge tre tempi, poi crolla a Caserta. Salvezza diretta o playout, tutto in bilico Notizie correlate Adamant, sconfitta a Piombino e incubo playout: per la salvezza diretta serve un miracoloPlayout dietro l’angolo per l’Adamant che a Piombino paga un ultimo quarto da appena sette punti segnati e deve dire addio quasi definitivamente ai... Adamant, tutto in 5 gare: "Possiamo evitare i playout"E’ una partita decisiva per le sorti di un’annata che si è tremendamente complicata, quella che l’Adamant giocherà domani sera (ore 20.