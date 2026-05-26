Pallamano l' Under 20 della Junior Fasano accede alle finali scudetto
L'Under 20 della Junior Fasano ha raggiunto le finali scudetto di pallamano. Dopo aver vinto la fase regionale, la squadra si è classificata al primo posto anche nella fase successiva. La squadra è guidata dall’allenatore Giuseppe Crastolla. La prima squadra ha concluso la propria stagione, ma la formazione giovanile continua con questa qualificazione. La partecipazione alle finali scudetto rappresenta il risultato più recente del settore giovanile del club.
FASANO - L'Under 20 della Junior Fasano accede alle finali scudetto. Se la prima squadra ha concluso la propria stagione, lo stesso non si può dire della compagine più giovane, che, guidata da Giuseppe Crastolla, dopo aver vinto la fase regionale si è classificata al primo posto anche nel. 🔗 Leggi su Today.it
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