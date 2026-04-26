Pallamano Serie A | la Junior Fasano si impone a Siracusa e conquista i playoff scudetto

Nell'ultima giornata della regular season di serie A di pallamano, la Junior Fasano ha vinto in trasferta contro la Teamnetwork Albatro con il punteggio di 24-26. La partita si è giocata alla Palestra Akradina di Siracusa. La vittoria ha permesso alla squadra di qualificarsi ai playoff scudetto, grazie alla classifica avulsa che l’ha favorita rispetto a Conversano e alla stessa squadra di casa.

FASANO - La Junior Fasano espugna la Palestra Akradina di Siracusa, sconfiggendo la Teamnetwork Albatro con il punteggio di 24-26 nell’ultima giornata di regular season, e, grazie alla classifica avulsa che la premia rispetto al Conversano ed agli stessi aretusei, guadagna l’accesso ai playoff.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Cingoli, punti preziosi per i playoffI bianazzurri vincono con il punteggio di 28-32 al PalaQuaresima, contro la Macagi. Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone sul Pressano e torna a sperare nei playoffFASANO - La Junior Fasano torna alla vittoria, superando per 30-24 il Pressano, e mantiene vive le speranze play-off, con le sorti del post-season... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La pallamano in campo | Risultati e match report; Pallamano Serie A: Junior Fasano-Pressano=30-24; Seria A Gold: ultima partita di campionato a Siracusa per la Junior Fasano; Serie A Gold, la Junior Fasano in Sicilia per l’ultimo assalto ai play-off. Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Siracusa e conquista i playoff scudettoGli uomini allenati da Vito Fovio vincono ( 24-26) nella Palestra Akradina in occasione dell'ultima giornata della regular season ... today.it Junior Fasano, colpaccio a Siracusa: battuto l’Albatro, è semifinale ScudettoSIRACUSA – Una serata da cuori forti, un verdetto che profuma di impresa. La Junior Fasano espugna la Palestra Akradina, batte la Teamnetwork ... osservatoriooggi.it Junior Fasano, colpaccio a Siracusa: battuto l’Albatro, è semifinale Scudetto I biancazzurri espugnano l’Akradina 24-26 e volano ai Play-Off grazie alla classifica avulsa. Sabato il via alla sfida contro Cassano Magnago https://www.osservatoriooggi.it/sport/pall - facebook.com facebook