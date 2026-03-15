Pallamano Serie A | la Junior Fasano superata a Cologne

Nella settima giornata di ritorno della Serie A Gold, la Junior Fasano è stata sconfitta in trasferta dalla Metelli con il punteggio di 31-24. La partita si è giocata a Cologne e ha visto la squadra ospite perdere contro i padroni di casa. La gara si è conclusa con la vittoria della Metelli, lasciando la Junior Fasano senza punti in classifica.

FASANO - Cade a Cologne la Junior Fasano, superata per 31-24 dalla Metelli nella gara valida per la 7^ giornata di ritorno della Serie A Gold. La parità regge fino al 7’ (4-4), con i locali che staccano gli avversari con un primo break di tre reti (7-4 al 13’), ma a rivelarsi decisivo è il successivo parziale realizzato tra 18’ e 23’, quando i franciacortini si portano dal 10-7 al 15-7, annichilendo i biancazzurri, decisamente in giornata negativa. Chiusa la prima frazione sul 16-9, la formazione lombarda gestisce senza particolari affanni anche gran parte della ripresa, toccando anche il +9 al 43’ (23-14). Solo nell’ultima parte del match la Junior riesce a mettere pressione alla compagine allenata da Davide Campana, ricucendo fino al -5 del 22’ (26-21), ma non andando oltre nella rimonta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone a Cingoli, punti preziosi per i playoffI bianazzurri vincono con il punteggio di 28-32 al PalaQuaresima, contro la Macagi. Pallamano, Serie A Gold: la Junior Fasano pareggia in casa col Loacker BozenRammarico per un successo sfumato ancora una volta nella fase finale della partita. Tutto quello che riguarda Junior Fasano Temi più discussi: Serie A Gold, la Junior Fasano ritorna al Palazzetto per una delicata sfida play-off; Pallamano, torna il campionato con Junior Fasano-Loacker Bozen Volksbank; Pallamano, 7^ giornata di ritorno della Serie A Gold, Metelli Cologne-Junior Fasano 31-24; Pallamano, la Junior Fasano si fa rimontare dal Bolzano: è 29 - 29 dopo una gara dominata. Pallamano, Serie A Gold: la Junior Fasano pareggia in casa col Loacker BozenRammarico per un successo sfumato ancora una volta nella fase finale della partita. Obiettivo play off: resta invariato il distacco in classifica sulla stessa formazione alto-atesina, l'inseguitrice p ... brindisireport.it Junior Fasano, black-out in Franciacorta: Cologne domina e porta a casa i due puntiCOLOGNE – Si interrompe bruscamente la marcia della Junior Fasano. Nella settima giornata di ritorno della Serie A Gold, i campioni d'Italia incappano in ... osservatoriooggi.it Pallamano A/M Gold, una spenta Junior Fasano cade in Lombardia facebook