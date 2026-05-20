Corteo Maschere Italiane | le modifiche alla viabilità

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio si svolgerà il Corteo Maschere Italiane, evento che comporterà variazioni temporanee nella viabilità della zona interessata. Durante questa giornata, alcune strade saranno chiuse o modificate per consentire il passaggio del corteo e garantire la sicurezza dei partecipanti. La modifica alla circolazione durerà alcune ore e coinvolgerà principalmente le arterie principali e le vie limitrofe al percorso. Le autorità hanno comunicato le misure adottate e invitano i cittadini a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni temporanee.

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Il 23 maggio, in occasione del Corteo Maschere Italiane, sono previste tporanee modifiche alla viabilità. In particolare, dalle ore 15:45 alle 20 comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione al transito del corteo lungo il seguente tracciato: Strada D’Azeglio, Piazzale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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