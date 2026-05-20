Corteo Maschere Italiane | le modifiche alla viabilità

Il 23 maggio si svolgerà il Corteo Maschere Italiane, evento che comporterà variazioni temporanee nella viabilità della zona interessata. Durante questa giornata, alcune strade saranno chiuse o modificate per consentire il passaggio del corteo e garantire la sicurezza dei partecipanti. La modifica alla circolazione durerà alcune ore e coinvolgerà principalmente le arterie principali e le vie limitrofe al percorso. Le autorità hanno comunicato le misure adottate e invitano i cittadini a prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni temporanee.

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