Spettacolo di droni corteo storico e mercato sui lungarni | tutte le modifiche al traffico del weekend

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, si svolgono le celebrazioni del Capodanno pisano 2027 con diverse iniziative nel centro storico e sui lungarni. Tra gli eventi principali ci sono uno spettacolo di droni in programma sabato sera e un corteo storico che si concluderà con un’esibizione in piazza dei Cavalieri. Sono previste modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento delle manifestazioni.

Sabato 28 marzo, alle ore 23.00, tra Ponte di Mezzo, Lungarno Mediceo e Lungarno Galilei, si terrà lo spettacolo di droni 'Dalla tradizione all’identità: i simboli di Pisa', uno show della durata di circa quindici minuti che rappresenta l’evento più innovativo del programma del Capodanno pisano. Le evoluzioni luminose si svolgeranno sopra l’area del Ponte della Fortezza e saranno visibili dai lungarni cittadini e dal Ponte di Mezzo, offrendo al pubblico uno spettacolo dedicato ai simboli della città e alla tradizione pisana. Domenica 29 marzo, dalle ore 16.00 alle 18.00, è invece in programma 'Vexiludi – Pisae recipit annum 2026 s. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Spettacolo di droni, corteo storico e mercato sui lungarni: tutte le modifiche al traffico del weekend Articoli correlati Mercato straordinario a Marina di Pisa: le modifiche al trafficoPer consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti, in programma domenica 1° marzo sul lungomare di Marina di Pisa,... Contenuti e approfondimenti su Spettacolo di droni corteo storico e... Temi più discussi: Eventi del Capodanno pisano, sabato 28 marzo alle ore 23.00 spettacolo di droni sui lungarni. Domenica il corteo storico; Capodanno in stile pisano, mercoledì 25 marzo Pisa entra nel 2027; Capodanno pisano 2027. Un giorno di super eventi: Spettacolo coi droni; Capodanno Pisano. Pisa entra nel 2027 - Pisa. Capodanno pisano 2027. Un giorno di super eventi: Spettacolo coi droniSi scaldano i motori in vista del 25 marzo: dieci giorni di appuntamenti. Il vicesindaco Bedini: Grande novità al posto dei fuochi d’artificio. lanazione.it Corea del Sud, spettacolo di droni mai visto per promuovere il concerto K-popVenerdì 20 marzo, i fan della band K-pop BTS hanno affollato il parco Ttukseom Hangang di Seul per assistere a uno spettacolo di droni in vista del concerto di ritorno della band coreana dopo una paus ... msn.com In diretta da Ravenna, guardate che spettacolo! Bufera di neve in atto in pianura con il paesaggio che diventa tutto bianco, una nevicata inaspettata Video di Matteo Zaffagnini #neve #ravenna #emiliaromagna #primavera - facebook.com facebook