Palio Magnifico Corteo | assegnati i premi ‘Visentini’ e ‘Casati’ per fedeltà storica e coreografia
L'apertura delle buste con le votazioni per i premi ‘Nino Franco Visentini’ e ‘Casati’ si è svolta lunedì 25. Le schede sono state consegnate dai membri delle due giurie, che hanno valutato rispettivamente la fedeltà storica e la coreografia del Corteo Storico. Questi riconoscimenti vengono assegnati in vista della prossima corsa intorno all’anello di piazza Ariostea.
Sempre più vicini alla corsa intorno all’anello di piazza Ariostea. Si è tenuta lunedì 25, la tradizionale apertura delle buste contenenti le schede di votazione consegnate dai componenti delle due giurie convocate per l'assegnazione dei premi ‘Nino Franco Visentini’, dedicato al Corteo Storico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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