Palio Magnifico Corteo | assegnati i premi ‘Visentini’ e ‘Casati’ per fedeltà storica e coreografia

Notizia in breve

L'apertura delle buste con le votazioni per i premi ‘Nino Franco Visentini’ e ‘Casati’ si è svolta lunedì 25. Le schede sono state consegnate dai membri delle due giurie, che hanno valutato rispettivamente la fedeltà storica e la coreografia del Corteo Storico. Questi riconoscimenti vengono assegnati in vista della prossima corsa intorno all’anello di piazza Ariostea.