palestinesi costretti a demolire le proprie case per far posto a un parco a tema israeliano

Notizia in breve

Nel quartiere di al-Bustan a Gerusalemme, alcuni palestinesi sono stati costretti a demolire le proprie abitazioni per consentire la realizzazione di un parco a tema israeliano. La demolizione è avvenuta sotto la pressione delle autorità, che hanno richiesto la rimozione delle strutture. La zona si trova vicino alla moschea di al-Aqsa. La decisione ha coinvolto residenti che hanno dovuto abbandonare le case, senza alternative di alloggio.