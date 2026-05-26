Palestinesi costretti a demolire le proprie case per far posto a un parco a tema israeliano
Nel quartiere di al-Bustan a Gerusalemme, alcuni palestinesi sono stati costretti a demolire le proprie abitazioni per consentire la realizzazione di un parco a tema israeliano. La demolizione è avvenuta sotto la pressione delle autorità, che hanno richiesto la rimozione delle strutture. La zona si trova vicino alla moschea di al-Aqsa. La decisione ha coinvolto residenti che hanno dovuto abbandonare le case, senza alternative di alloggio.
Palestinesi costretti a demolire le proprie case per lasciare spazio a un parco a tema israeliano: è quanto sta avvenendo nel quartiere di al-Bustan a Gerusalemme, all’ombra della moschea di al-Aqsa. Secondo quanto rivela il The Guardian ai residenti è stato detto che la demolizione rappresenta l’opzione più economica. Oltre 57 abitazioni sono state già distrutte mentre altre otto verranno demolite nelle prossime settimane. Al posto delle case sorgerà il “Kings Garden”, parco dedicato a Re Salomone che rientra in un progetto archeologico in espansione, in gran parte guidato dai coloni israeliani, incentrato sul passato ebraico di... 🔗 Leggi su Tpi.it
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