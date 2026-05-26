Durante la notte tra il 24 e il 25 maggio a Palermo, una ragazza di 22 anni è stata colpita alla testa da un proiettile. I medici del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia sono riusciti a estrarlo, salvandole la vita. La giovane si trova ora sotto osservazione, ma le sue condizioni sono stabili. La polizia sta indagando sull’accaduto.

I medici del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia hanno estratto il proiettile che ha colpito alla testa una ragazza di 22 anni nella notte tra il 24 e il 25 maggio a Palermo. Il reperto è stato consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo per proseguire le indagini sulla dinamica avvenuta tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. La giovane è riuscita a sopravvivere solo per pochi centimetri grazie all’intervento dei sanitari. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi accaduti nel cuore della città. Un elemento fondamentale per i rilievi riguarda l’auto in cui viaggiava la ferita, che presenta un vetro rotto a seguito dell’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, estratto il proiettile: 22enne salva la vita dopo lo sparo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sparo durante una rissa a Palermo in via La Lumia, ragazza 22enne ferita alla testa: non è in pericolo di vitaDurante una rissa in via La Lumia a Palermo, una ragazza di 22 anni è stata colpita alla testa da un colpo di pistola.

Leggi anche: Palermo, ragazza di 22 anni ferita alla testa: estratto il proiettile

Temi più discussi: Ragazza ferita a Palermo, proiettile estratto dai medici; Rissa nella notte nel centro di Palermo, ragazza ferita da un proiettile in via La Lumia CLICCA PER IL VIDEO; Ragazza ferita a Palermo, estratto il proiettile e consegnato ai carabinieri; Estratto il proiettile che ha ferito la 22enne a Palermo.

Ragazza ferita a Palermo, proiettile estratto dai medici. Ogiva è stata consegnata ai carabinieri che indagano #ANSA x.com

Ragazza ferita a Palermo, proiettile estratto dai medici(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - E' stato estratto dai medici del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia a Palermo e consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo il proiettile che ha feri ... msn.com

Buco nel vetro, proiettile nel cranio: via Quintino Sella, c’è un videoPALERMO – L’obiettivo dei colpi di pistola probabilmente era il fidanzato della ventiduenne ferita alla testa. Le telecamere hanno filmato la scena in via Quintino Sella. Nelle immagini si vedrebbe un ... livesicilia.it