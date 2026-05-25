Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa e trasportata in ospedale. I medici sono riusciti a estrarre un proiettile dal suo cranio. Sul luogo dell’incidente sono stati trovati un’ogiva e alcuni bossoli, consegnati ai carabinieri per le indagini. La giovane si trova in condizioni stabili, mentre le forze dell’ordine continuano a cercare testimoni e a raccogliere elementi sul fatto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ogiva consegnata ai carabinieri, proseguono le indagini. I medici del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo hanno estratto il proiettile dalla testa della giovane di 22 anni rimasta ferita nella notte (24 e 25 maggio) tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. L’ogiva è stata immediatamente affidata ai carabinieri del nucleo investigativo, impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabilità. Dubbi sulla dinamica della sparatoria. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto successo. L’auto della ragazza presenta infatti un vetro danneggiato, elemento che potrebbe aiutare a comprendere se la giovane si trovasse all’interno del veicolo oppure all’esterno insieme ad alcuni amici al momento degli spari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palermo, ragazza di 22 anni ferita alla testa: estratto il proiettile

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Palermo: ragazza di 21 anni raggiunta da un proiettile in via Isidoro La Lumia

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