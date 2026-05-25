Durante una rissa in via La Lumia a Palermo, una ragazza di 22 anni è stata colpita alla testa da un colpo di pistola. La vittima è stata trasportata in ospedale e non si trova in pericolo di vita. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, alcuni dei quali hanno chiamato le forze dell’ordine. Indagini sono in corso per identificare chi abbia esploso il colpo.

Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un colpo di arma da fuoco esploso durante una rissa avvenuta la scorsa notte nel centro di Palermo, in via La Lumia. Portata in ospedale, la giovane dovrà essere operata ma non è in pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile degli spari. Spari durante una rissa a Palermo in via la Lumia Momenti di panico nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio nel cuore di Palermo. Sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco durante una violenta rissa avvenuta attorno alle 3 di notte nella zona della movida, all’incrocio tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sparo durante una rissa a Palermo in via La Lumia, ragazza 22enne ferita alla testa: non è in pericolo di vita

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