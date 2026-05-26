Palazzo Rosa è occupato La denuncia di Italia Viva
Italia Viva denuncia che alcune persone sono ancora presenti nell’edificio noto come Palazzo Rosa in via Rospicciano. La situazione è stata segnalata come occupazione protratta, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità di presenza o sui soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali azioni legali o interventi in corso. La notizia riguarda esclusivamente l’affermazione di una parte politica senza ulteriori sviluppi ufficiali.
PONSACCO "Ci sono persone che continuano ad abitare nel Palazzo Rosa di via Rospicciano". La denuncia arriva da Italia Viva di Ponsacco che con un post sulla sua pagina social si rivolge direttamente al sindaco Gabriele Gasperini con questa domanda: "Caro sindaco Gasperini, sul Palazzo Rosa meno parole e più fatti, come mai, nonostante lo sgombero da lei tanto decantato, continuano ad esserci persone che abitano il complesso di via Rospicciano?". Questa la denuncia-affermazione-domanda del partito di Renzi che fa parte dell’opposizione all’amministrazione di centrodestra guidata dallo stesso Gasperini. "La realtà che i cittadini vivono ogni giorno – scrive Italia Viva – racconta tutta un’altra storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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