Palazzo Rosa è occupato La denuncia di Italia Viva

Notizia in breve

Italia Viva denuncia che alcune persone sono ancora presenti nell’edificio noto come Palazzo Rosa in via Rospicciano. La situazione è stata segnalata come occupazione protratta, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità di presenza o sui soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali azioni legali o interventi in corso. La notizia riguarda esclusivamente l’affermazione di una parte politica senza ulteriori sviluppi ufficiali.