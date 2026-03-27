Un docente ha minacciato alcuni studenti di destra che partecipavano a una manifestazione culturale e patriottica, senza coinvolgimento diretto in attività politiche. La denuncia è arrivata da un’associazione studentesca, che ha segnalato il comportamento del professore. I giovani coinvolti avevano esposto uno striscione con la scritta “Viva l’Unità d’Italia” durante un evento scolastico.

I giovani di destra continuano a rimanere nel mirino dei professori, che quanto pare non gradiscono neppure le iniziative culturali e patriottiche, scollegate dalla politica. L’ultimo episodio sgradevole è avvenuto a Roma ed è stato denunciato del presidente nazione di Azione Studentesca Riccardo Ponzio, assieme a quello capitolino Andrea Catalini: «Nella mattina del 17 marzo, fuori dal liceo Vittoria Colonna, è stato aperto uno striscione in onore dell’Unità di Italia firmato Azione Studentesca. Un professore ha iniziato a contestare l’iniziativa appena è stato aperto lo striscone, con folli accuse di “matrice fascista” e intimidazioni, come ripercussioni sul percorso scolastico degli studenti coinvolti, tutti iscritti del Liceo Vittoria Colonna». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Viva l’Unità d’Italia”, ma il professore minaccia i giovani di destra che manifestano: la denuncia di Azione Studentesca

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