La denuncia di Italia Viva | Case di comunità? Un castello di carte burocratico tra scadenze ritardi e carenze di personale

Da anconatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA – Italia Viva Marche esprime varie perplessità relativamente alle Case di Comunità che «dovevano essere la rivoluzione della sanità territoriale, la risposta definitiva per svuotare i pronto soccorso marchigiani ormai al collasso e dare cure di prossimità ai cittadini». E invece «al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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