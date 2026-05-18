La denuncia di Italia Viva | Case di comunità? Un castello di carte burocratico tra scadenze ritardi e carenze di personale
ANCONA – Italia Viva Marche esprime varie perplessità relativamente alle Case di Comunità che «dovevano essere la rivoluzione della sanità territoriale, la risposta definitiva per svuotare i pronto soccorso marchigiani ormai al collasso e dare cure di prossimità ai cittadini». E invece «al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Un attacco satirico al governo Meloni. Italia Viva ha avviato lunedì 18 maggio una nuova campagna per il 2x1000 con manifesti affissi nelle stazioni di Roma e Milano in pieno stile propagandistico del Ventennio fascista. Accanto ai manifesti è stato pubblicato - Facebook facebook
Italia viva per il 2xmille lancia la campagna anti Meloni: Quando c’era lei...L'iniziativa punta con ironia su temi concreti ispirandosi nella forma all’estetica e alla retorica del Ventennio ... corriere.it
Giachetti è persona seria e per bene. Tra i pochi eredi di una tradizione culturale pannelliana. La Rai di oggi non è peggiore di quella da sempre lottizzata da Dc e Sinistra. Ma la sua battaglia è legittima e va rispettata. Stendiamo un velo pietoso sulla solidarie x.com
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