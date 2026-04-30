Scuola Cannizzaro | via ai fondi per riparare i tetti pericolanti

La Città Metropolitana ha approvato martedì un finanziamento destinato alla manutenzione dell’istituto scolastico Cannizzaro di Rho. I fondi sono destinati a interventi di riparazione dei tetti danneggiati e pericolanti, al fine di garantire la sicurezza dell’edificio. La decisione arriva in seguito a una richiesta di intervento da parte della direzione scolastica e delle autorità locali. I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane.

? Cosa sapere La Città Metropolitana approva martedì fondi per la manutenzione dell'istituto Cannizzaro di Rho.. L'intervento nel DUP garantisce riparazioni ai tetti e ai servizi per mille studenti.. La Città Metropolitana ha approvato martedì pomeriggio una mozione per dare priorità alla manutenzione straordinaria dell’istituto tecnico Cannizzaro di Rho, dopo le forti proteste portate avanti dagli studenti. Il provvedimento, che mira a risolvere criticità strutturali ormai inaccettabili, è frutto della proposta presentata dal consigliere metropolitano Colombo e dal collega Cuomo. La decisione politica punta a inserire gli interventi necessari nel Documento Unico di Programmazione (DUP), garantendo così che la riqualificazione delle coperture, dei servizi igienici e del campo esterno diventi un impegno formale del sindaco metropolitano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Cannizzaro: via ai fondi per riparare i tetti pericolanti Notizie correlate Raffiche di vento su Milano, alberi pericolanti e tetti scoperchiati: 40 gli interventi dei vigili del fuocoRaffiche intense e allerta gialla attiva fino a mezzanotte: squadre dei vigili del fuoco in azione da Abbiategrasso a Corsico Sono stati 38 finora... Tollo, emergenza strade: stanziati fondi per riparare i danni del maltempoLe strade del comune di Tollo sono tornate a essere oggetto di interventi tempestivi per risolvere i disagi causati dalle violente precipitazioni che... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Stanislao Cannizzaro: una storia chimica tutta italiana; Interventi urgenti all’istituto Cannizzaro, mozione approvata; Colleferro. In pieno corso di svolgimento all’Itis Cannizzaro la IX Edizione della Settimana della Scienza - Oltre i limiti...; Gli studenti del triennio dell’ITI S. Cannizzaro partecipano al Corso BLSD organizzato dal Rotary. Le opere realizzate dagli alunni delle classi seconde della scuola media Leonardo Da Vinci Istituto Comprensivo "Margherita Hack" Colleferro fanno ora parte della mostra e sono in esposizione presso la “vasca” dell’Itis Cannizzaro! Complimenti ragazzi! - facebook.com facebook