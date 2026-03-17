La primavera dell’arte Tra affreschi e giardini i palazzi aprono le porte Sono le giornate del Fai

Sabato e domenica, durante le Giornate del Fai di Primavera, numerosi palazzi e beni privati in città e provincia rimarranno aperti al pubblico. L'evento permette di visitare affreschi, giardini e altri luoghi storici normalmente non accessibili, offrendo un'opportunità di scoperta e approfondimento sulla ricchezza artistica e architettonica del territorio. Le aperture coinvolgono diverse strutture, rendendo il fine settimana un'occasione per esplorare il patrimonio locale.

La nuova edizione delle Giornate Fai di Primavera è in arrivo questo weekend, sabato e domenica con l’apertura di palazzi e beni privati in città e provincia. Alla conferenza di presentazione dell’evento, è intervenuto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli: "È un modo virtuoso per scoprire e riscoprire il nostro patrimonio culturale, un’occasione per aprire luoghi straordinari che spesso non sono accessibili al pubblico, un invito a conoscere la storia dei nostri territori ma anche a sentirci parte di una comunità, che con grande impegno cerca di valorizzare e custodire la propria identità culturale. Visitare questi luoghi sarà un momento di stimolo e scoperta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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