Castelli ville e palazzi aprono le porte | in Piemonte 36 dimore storiche visitabili gratuitamente
Domenica 24 maggio 2026, in Piemonte, saranno aperte al pubblico 36 dimore storiche, tra castelli, ville e palazzi. L'evento si inserisce nella Giornata Nazionale ADSI, promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane, che ogni anno permette di visitare gratuitamente queste residenze di pregio. Si tratta di un’occasione per scoprire locali di interesse storico e architettonico, con visite organizzate che coinvolgono diverse parti della regione. L'iniziativa mira a rendere accessibile a tutti un patrimonio ricco di storia e cultura.
Domenica 24 maggio 2026 si rinnova l'appuntamento con la Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), l'evento annuale che trasforma la penisola nel più grande museo diffuso d'Italia. Giunta alla sua sedicesima edizione, la manifestazione aprirà al pubblico oltre 450 proprietà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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