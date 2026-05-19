Nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, svoltasi martedì 19 maggio, Filippo Ganna ha ottenuto il massimo dei voti, confermando la sua superiorità in questa fase della corsa. La gara ha visto un cambio di ritmo tra i favoriti, con Pellizzari che ha sorpreso Hindley, modificando le gerarchie di classifica. Vingegaard, invece, non ha mostrato segni di preoccupazione, mantenendo una posizione stabile in classifica generale. La competizione prosegue con intensità, mentre i corridori affrontano gli ultimi giorni di gara.

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Martedì 19 maggio, decima tappa Filippo Ganna, 10 e lode: semplicemente inavvicinabile. Il percorso era perfetto per le sue caratteristiche e ha fatto emergere una potenza brutale. Mostruosa la media di 54,9 kmh. Oggi solo il miglior Remco Evenepoel avrebbe potuto batterlo. Thymen Arensman, 9: era noto che, tra gli uomini di classifica, fosse quello più adatto ad una prova contro il tempo per specialisti. Tuttavia è andato anche ben oltre le attese, concludendo secondo a 1’54” dal compagno di squadra Ganna, guadagnando secondi (o minuti.) su tutti gli altri rivali per la generale. Adesso è terzo e può ambire legittimamente al podio, anche se in passato ha dimostrato di patire le grandi vette alpine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Pellizzari cambia l’inerzia con Hindley, Vingegaard per ora non si allarma

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