Pagato oltre 11 volte il suo valore stimato ma il ritratto di Italo Svevo di Leonor Fini resta a Trieste

Il ritratto di Italo Svevo realizzato da Leonor Fini nel 1928 è stato venduto all'asta a Milano per 280.000 euro, superando di oltre 11 volte il valore stimato tra i 15.000 e i 25.000 euro. La vendita si è svolta il 26 maggio presso la casa d'aste Il ponte. Nonostante la cifra elevata, l’opera rimane a Trieste.

Una gara al rilancio, da un prezzo tra i 15 e i 25mila euro fino alla vendita per 280mila. Come riporta Il Piccolo, è stato ufficialmente battuto per a Milano il ritratto di Italo Svevo firmato nel 1928 da Leonor Fini, messo all'asta dalla casa Il ponte nel pomeriggio di oggi, 26 maggio. Aveva. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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