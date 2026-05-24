Nel primo trimestre dell'anno, il Comune di Foligno ha emesso multe per oltre 909mila euro. Tuttavia, più del 30% delle contravvenzioni non sono state pagate. Questa percentuale si riferisce alle multe contestate in quel periodo, senza specificare importi o dettagli sui singoli casi. Non ci sono dati disponibili sulla ripartizione geografica o sui tipi di infrazione coinvolti.

Automobilisti indisciplinati non solo sulla strada ma anche in fatto di pagamenti delle contravvenzioni: risulta infatti non pagato oltre il 30% delle multe elevate dal Comune di Foligno, che nei primi tre mesi dell’anno ha emesso multe per più di 909mila euro. Il dato è confermato dalla determinazione dirigenziale pubblicata all’albo pretorio dell’ente a firma della dirigente dell’area polizia locale Simonetta Daidone. Nel provvedimento, nel quale viene indicato anche l’importo delle contravvenzioni eseguite tramite accertamento elettronico della velocità, riporta come oggetto "accertamento di entrata dalla data del primo gennaio al 31 marzo sanzioni codice della strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In tre mesi 909mila euro di multe. Ma oltre il 30% non viene pagato

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