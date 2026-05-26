A Monza è iniziata la terza edizione della Paesaggio Week, dedicata quest’anno all’acqua. La rassegna comprende eventi e spettacoli lungo il fiume Lambro, con focus su scienza, arte e memoria dei luoghi. La manifestazione si svolge nel rispetto del tema scelto, con attività che coinvolgono il pubblico e approfondiscono il ruolo dell’acqua nel paesaggio locale. La rassegna si concluderà nelle prossime settimane con vari appuntamenti distribuiti sul territorio.

"L’acqua è l’umore vitale della terra arida". Le parole di Leonardo da Vinci tornano a risuonare a Monza, aprendo la terza edizione della Paesaggio Week, la rassegna che quest’anno dedica all’acqua il suo filo narrativo, tra scienza, arte e memoria dei luoghi. L’edizione 2025 aveva registrato numeri importanti – oltre 600 presenze agli incontri e 2.500 partecipanti agli eventi diffusi – e anche quest’anno il programma è molto fitto. Il filo conduttore, l’acqua, diventa chiave di lettura per affrontare temi cruciali: sostenibilità, cambiamento climatico, dissesto idrogeologico, identità dei luoghi, tutela del patrimonio. Mostre, dibattiti e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paesaggio Week, eventi e spettacoli sul filo del Lambro

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