Week end 14-15 marzo a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo, Firenze e la Toscana ospitano diverse manifestazioni culturali. Al Maggio Musicale si tengono gli spettacoli

FIRENZE – Ricco di eventi e spettacoli l’ultimo week end d’inverno a Firenze e in Toscana. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Piazza Vittorio Gui) debutta sabato 14 alle 17 Il castello di Barbablù di Béla Bartók (1911) seguito da La voix humaine di Francis Poulenc (1959). Sul podio dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino c’è Martin Rajna; il cast vocale vede protagonisti Florian Boesch nel personaggio di Barbablù e Christel Loetzsch in quello di Judith per Il castello di Barbablù, mentre in La voix humaine il ruolo della protagonista Elle è affidato ad Anna Caterina Antonacci. la regia dello spettacolo è firmata da Claus Guth, al suo debutto al Maggio, in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Tiroler Festspiele Erl. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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