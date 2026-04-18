Il fine settimana dell’18 e 19 aprile a Firenze e in Toscana offre una serie di eventi culturali e spettacoli. Tra le iniziative in programma ci sono rappresentazioni teatrali, concerti e festival, tra cui il Festival del Maggio. Si svolgono anche spettacoli come «The Death of Klinghoffer» e un concerto di Giovanni Allevi al teatro Maggio, concludendo con la chiusura degli eventi degli Amici. Diversi luoghi della regione ospitano queste manifestazioni, coinvolgendo il pubblico locale e i visitatori.

FIRENZE – Non pochi gli eventi e gli spettacoli e gli eventi a Firenze e in Toscana in questo week end. Su tutti svetta l’apertura dell’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, domenica 19 alle 17, nella Sala Grande del Teatro (Piazza Vittorio Gui), con The Death of Klinghoffer, opera di John Adams mai rappresentata a Firenze e ispirata al sequestro della nave da crociera “Achille Lauro”, avvenuto nell’ottobre del 1985. Sul podio della Sala Grande, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, c’è Lawrence Renes, un vero specialista, esecutore e profondo conoscitore delle composizioni di Adams. La regia e le scene sono di Luca Guadagnino, alla prima regia di uno spettacolo al Teatro del Maggio; maestro del Coro Lorenzo Fratini, coreografia di Ella Rothschild.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 18-19 aprile a Firenze e in Toscana: Festival del Maggio, spettacoli, eventi

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Dal Teatro del Maggio, l'opera contemporanea di John Adams per l'inaugurazione dell'88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino: "The Death of Klinghoffer", mai rappresentata a Firenze, ispirata al sequestro della nave da crociera "Achille Lauro", avvenuto - facebook.com facebook

Per l'inaugurazione dell'88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, va in scena l'opera di John Adams: "The Death of Klinghoffer", ispirata al sequestro della nave da crociera "Achille Lauro" avvenuto nel 1985. In prima visione, il 19 aprile alle 18.00 su Rai x.com