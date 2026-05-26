Padre Alberto Carrara del Vatican Longevity Summit | Il rischio attuale legato al tema della longevità è quello di confondere le ricerche scientifiche serie con ipotesi che non hanno un valore scientifico Attenzione a non cadere nell' ossessione

Da vanityfair.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Vatican Longevity Summit, Padre Alberto Carrara ha sottolineato che il principale rischio legato alla longevità è confondere le ricerche scientifiche serie con ipotesi senza fondamento. Ha avvertito di evitare di cadere in un'ossessione per la durata della vita. Tra i temi trattati nella seconda edizione, sono stati evidenziati l’importanza dell’equità e del rispetto della dignità umana nel contesto delle ricerche e delle applicazioni sulla longevità.

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© Vanityfair.it - Padre Alberto Carrara del Vatican Longevity Summit: «Il rischio attuale legato al tema della longevità è quello di confondere le ricerche scientifiche serie con ipotesi che non hanno un valore scientifico. Attenzione a non cadere nell'ossessione»
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