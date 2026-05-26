Padre Alberto Carrara del Vatican Longevity Summit | Il rischio attuale legato al tema della longevità è quello di confondere le ricerche scientifiche serie con ipotesi che non hanno un valore scientifico Attenzione a non cadere nell' ossessione
Durante il Vatican Longevity Summit, Padre Alberto Carrara ha sottolineato che il principale rischio legato alla longevità è confondere le ricerche scientifiche serie con ipotesi senza fondamento. Ha avvertito di evitare di cadere in un'ossessione per la durata della vita. Tra i temi trattati nella seconda edizione, sono stati evidenziati l’importanza dell’equità e del rispetto della dignità umana nel contesto delle ricerche e delle applicazioni sulla longevità.
Lo scorso 15 maggio, sul tema dell'Intelligenza Artificiale, Papa Leone XIV ha annunciato anche la nascita di una speciale Commissione Interdicastero, formata cioè da tutti i dicasteri della Chiesa. «Per la prima volta nella storia, il Papa ha voluto unire tutti per avere un peso maggiore nella riflessione finale», precisa. «Quello dell'intelligenza artificiale - e della cosiddetta quarta rivoluzione industriale - era stato un tema evidenziato sin dall'inizio da Papa Leone XIV, quando con il nome scelto si è ricollegato al Leone XIII della prima rivoluzione industriale. Non dimentichiamo, che Papa Leone riprende anche le orme... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Anche il Prof. Alberto Carrara, Preside della Facoltà di Filosofia Ateneo Pontificio Regina Apostolorum discepolo del filosofo della scienza Evandro Agazzi e Presidente IINBE - International Institute of Neurobioethics è tra i firmatari della Lettera aperta: Un facebook
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