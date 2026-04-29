Longevità | One Health al centro del Milan Longevity Summit un ecosistema integrato per scienza imprese e società

Il Milan Longevity Summit si è svolto con l’obiettivo di promuovere un approccio integrato alla longevità, coinvolgendo scienziati, imprese e rappresentanti della società. L’evento, giunto alla sua terza edizione, ha riunito esperti e aziende per discutere di strategie e innovazioni nel campo della salute a lungo termine. Sono stati presentati progetti e studi che si focalizzano sulla promozione di stili di vita sani e sulla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche.

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il ‘Milan Longevity Summit' - dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano - con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Le precedenti edizioni hanno coinvolto migliaia di partecipanti, enti di ricerca, imprese e istituzioni – con oltre 80 Longevity Labs aperti al pubblico e più di 8mila presenze – consolidando il Summit come piattaforma di riferimento nel dibattito sulla longevità. In uno scenario in cui fino all'80% delle malattie...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Longevità: "One Health" al centro del Milan Longevity Summit, un ecosistema integrato per scienza, imprese e società Notizie correlate Leggi anche: 'Milan Longevity Summit' ecosistema per scienza, imprese e società Leggi anche: Vivere più a lungo non basta: al Milan Longevity Summit Nicola Marino spiega cosa conta davvero per la longevità Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Milan Longevity Summit 2026: longevità e ruolo del farmacista territoriale; Milan Longevity Summit 2026: programma, ospiti e il futuro della longevità a Milano; Earth Day 2026, la ASLRoma1 fa la sua parte con l’ approccio One Health; Il ministro della Salute albanese: Al via progetto di prevenzione con One Health Foundation. Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit, un ecosistema integrato per scienza, imprese e societàRoma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il ‘Milan Longevity Summit' - dal 20 al 23 maggio al MiCo di ... iltempo.it Sabato 2 maggio, presso la Croce Verde di Fermo, si terrà una giornata di prevenzione con visite senologiche gratuite in collaborazione con One Health Foundation. Scopri nell'immagine come prenotare. Ti aspettiamo! - facebook.com facebook Oggi presso Sala Regina per parlare di città, periferie e futuro. Ringrazio il Presidente del Campus Bio-Medico, Prof. Carlo Tosti, per l’invito e per il lavoro svolto. Ho letto con cura il Terzo Rapporto One Health, che conferma quanto questo approccio sia sempr x.com