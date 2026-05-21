Longevità | One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026

La terza edizione del Milan Longevity Summit 2026 si è svolta a Milano, coinvolgendo professionisti, ricercatori e rappresentanti di vari enti provenienti da diversi Paesi. L'evento ha avuto come focus principale il ruolo di One Health nel promuovere la longevità e affrontare le nuove sfide nel campo della salute. Durante le sessioni sono stati presentati studi e progetti di ricerca, con interventi di esperti su temi legati alla prevenzione, alla medicina e all'innovazione nel settore sanitario.

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