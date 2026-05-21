Longevità | One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026
La terza edizione del Milan Longevity Summit 2026 si è svolta a Milano, coinvolgendo professionisti, ricercatori e rappresentanti di vari enti provenienti da diversi Paesi. L'evento ha avuto come focus principale il ruolo di One Health nel promuovere la longevità e affrontare le nuove sfide nel campo della salute. Durante le sessioni sono stati presentati studi e progetti di ricerca, con interventi di esperti su temi legati alla prevenzione, alla medicina e all'innovazione nel settore sanitario.
La terza edizione del Milan Longevity Summit 2026 ha riunito a Milano esperti, ricercatori, istituzioni e innovatori internazionali per riflettere sulle nuove sfide della salute e della longevità. Nel corso di quattro giorni di incontri e confronto, il Summit ha affrontato temi centrali come prevenzione, intelligenza artificiale, salute mentale, sistemi alimentari e sostenibilità economica. Al centro della manifestazione, la visione One Health, che collega il benessere umano a quello ambientale e sociale. Un approccio che amplia il concetto di longevità, intesa non solo come durata della vita, ma come capacità di costruire sistemi più sani, resilienti e sostenibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Longevità: One Health al centro del Milan Longevity Summit 2026
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