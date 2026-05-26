Un padre ha accoltellato il figlio di 12 anni e poi ha tentato di togliersi la vita. Durante l’aggressione, ha ferito anche la madre del ragazzo a una mano. Un’infermiera intervenuta sul posto è rimasta ferita. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, mentre il bambino e la donna sono stati medicati per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un ragazzo di 12 anni è stato ferito con due coltellate al petto nella sua abitazione in via Vergini, nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. A ferirlo, verosimilmente, sarebbe stato il padre al culmine di una lite familiare. L'uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Anche la madre del 12enne sarebbe stata ferita a una mano. Il padre del giovane avrebbe poi aggredito anche un'infermiera del 118 giunta sul posto per soccorrere il ragazzino ferito. Padre e figlio sono stati ricoverati, in prognosi riservata, presso l'ospedale Vecchio Pellegrini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, padre accoltella il figlio 12enne e poi tenta il suicidio

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Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: colpito alla gamba

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