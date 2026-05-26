Padre accoltella figlio di 12 anni al polmone nel rione Sanità a Napoli e tenta il suicidio gravi entrambi
Un padre ha accoltellato il figlio di 12 anni al polmone nel rione Sanità a Napoli. Dopo l'aggressione, ha tentato il suicidio e ora si trova in gravi condizioni. Il bambino è stato trasportato in ospedale con ferite che non sembrano essere letali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La famiglia era nota alle forze dell’ordine per precedenti.
Il padre ha colpito il figlio al rione Sanità di Napoli: l'uomo ha un profondo taglio alla gola, il 12enne è in rianimazione con un polmone lesionato. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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