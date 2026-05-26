Padre accoltella figlio di 12 anni al polmone nel rione Sanità a Napoli e tenta il suicidio gravi entrambi

Notizia in breve

Un padre ha accoltellato il figlio di 12 anni al polmone nel rione Sanità a Napoli. Dopo l'aggressione, ha tentato il suicidio e ora si trova in gravi condizioni. Il bambino è stato trasportato in ospedale con ferite che non sembrano essere letali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La famiglia era nota alle forze dell’ordine per precedenti.