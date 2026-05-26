Napoli padre accoltella il figlio 12enne e poi tenta il suicidio | arrestato

Un uomo ha accoltellato il figlio di 12 anni e successivamente ha tentato di togliersi la vita. Durante l’episodio, ha ferito anche la madre del ragazzo, colpendola alla gola. L’uomo è stato arrestato.

Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al petto nella sua abitazione in via Vergini, nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. Stando a una prima ricostruzione il colpo sarebbe arrivato da dietro. A ferirlo, verosimilmente, sarebbe stato il padre al culmine di una lite familiare. L'uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Anche la madre del 12enne sarebbe stata ferita a una mano ma non è stata ricoverata al prono soccorso: si è fatta curare sul posto per poi raggiungere l'ospedale dove è ricoverato il figlio che lotta per la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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NAPOLI, padre accoltella il figlio 12enne e poi tenta il suicidio

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