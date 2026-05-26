Gabriele Padovani di Fratelli d’Italia si trovava ieri pomeriggio con circa dieci persone intorno, davanti alla sede elettorale in Corso Mazzini a Faenza. Dopo aver ottenuto il 31,9% dei voti, ha dichiarato che non ci sono recriminazioni e si è detto pronto a un'opposizione seria.

Era circondato da una decina di persone Gabriele Padovani, ieri pomeriggio fuori dalla propria sede elettorale in Corso Mazzini a Faenza. Ha concesso una parola a tutti, anche a chi passando per strada e si è fermato per stringergli la mano nonostante la sconfitta elettorale. I manifesti affissi lo ritraevano in giacca, camicia e cravatta, panni che ieri pomeriggio ha dismesso per indossare una più informale maglietta bianca e blue jeans. Alla fine è stato preferito dal 31,91% degli elettori, e su questo ha commentato: "Il centrosinistra si è appiattito sulle nostre proposte. Dalla tangenziale nord alla sicurezza, dal cambio del sistema di raccolta differenziata alle opere di sicurezza idraulica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Padovani (FdI) raggiunge il 31,9 %: "Non ci sono recriminazioni. Pronti a un’opposizione seria"

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