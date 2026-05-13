Proroga ACS Pizza | Adesso ci sono ampi margini per poter trovare una soluzione seria e calibrata

Una proroga tecnica è stata concessa nel contratto tra il Comune e l'Acs, secondo quanto dichiarato da un rappresentante dell'amministrazione. La Commissaria straordinaria ha espresso soddisfazione per questa decisione, ritenendo che ora ci siano maggiori possibilità di trovare una soluzione equilibrata e adeguata. La proroga permette di continuare le trattative senza interruzioni, offrendo più tempo per definire i prossimi passi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui