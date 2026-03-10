Bignami FdI | Pronti a collaborare con l’opposizione sull’Iran Importante dare un segnale di unità

Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il partito è disponibile a collaborare con l’opposizione su questioni legate all’Iran, sottolineando l’importanza di inviare un segnale di unità. Ha aggiunto che, nonostante le differenze politiche, si spera di trovare una posizione condivisa nell’interesse dell’Italia. La discussione riguarda temi di politica internazionale e di relazioni diplomatiche.

"Al di là delle divisioni, confidiamo che sull'Iran si possa trovare una posizione comune, nell'interesse dell'Italia. Da parte nostra la volontà di collaborare c'è sempre. Poi, certo, dipenderà anche dalla sinistra", dice Galeazzo Bignami. Il capogruppo meloniano a Montecitorio parla al Foglio alla vigilia delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni, in programma domani. Si augura che questa volta i toni esasperati possano lasciar spazio a un dibattito costruttivo. "Dividersi adesso vorrebbe dire indebolire l'Italia. E invece davanti a temi così importanti, in questo quadro di crisi internazionale, è importante cercare l'unità", è l'appello che Bignami rivolge al Parlamento.