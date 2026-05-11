Pablo Trincia debutta in teatro e arriva a Verona con L’uomo sbagliato - Un’inchiesta dal vivo

Il giornalista e autore televisivo Pablo Trincia esordisce nel teatro con lo spettacolo intitolato “L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”. L’evento si terrà il 19 settembre 2026 alle ore 21 a Verona. La rappresentazione si basa su un’inchiesta condotta dal giornalista e si svolgerà in forma di spettacolo dal vivo.

Il giornalista e autore televisivo Pablo Trincia debutta a teatro con “L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, in programma il 19 settembre 2026 alle 21.15 al Teatro Romano di Verona. Lo spettacolo, prodotto e distribuito da Ventidieci e Stefano Francioni Produzioni, nasce da un’inchiesta.🔗 Leggi su Veronasera.it

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