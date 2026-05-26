Ottantademocrazia | le iniziative del Comune di Bergamo per il 2 giugno

Il Comune di Bergamo ha annunciato le iniziative per il 2 giugno, tra cui mostre, spettacoli e eventi istituzionali. In piazza Vittorio Veneto si terrà la consegna di sedici onorificenze al Merito. La giornata sarà caratterizzata da diverse attività pubbliche, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici. Sono previsti momenti ufficiali e culturali per celebrare la ricorrenza.

IL CALENDARIO. Mostre, spettacoli e momenti istituzionali. In piazza Vittorio Veneto la consegna di sedici onorificenze al Merito. Proprio il 2 giugno, a Palazzo Frizzoni, alle 9.30 si terrà la cerimonia di deposizione della corona d’alloro alla targa dedicata ai Padri costituenti bergamaschi, e alle 21.00 sarà possibile condividere, nel cortile del Palazzo comunale allestito con schermo e sedute, l’evento celebrativo «I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum», promosso dal presidente Sergio Mattarella e in programma in Piazza del Quirinale. Alle 10, in piazza Vittorio Veneto, la cerimonia istituzionale organizzata dalla Prefettura. In programma l’alzabandiera, l’esecuzione dell’inno d’Italia e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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