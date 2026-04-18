Al comune di Arcola sono state avviate diverse iniziative rivolte a chi decide di trasferirsi nel paese e di mettere su famiglia. Queste misure intendono offrire supporto e incentivi alle nuove famiglie che scelgono di stabilirsi nel territorio. Le azioni promosse sono state annunciate dall’amministrazione locale e riguardano vari settori, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui benefici o sui criteri di accesso.

Chi mette su famiglia ad Arcola sarà premiato. Non è uno slogan ma stanno emergendo sul territorio molte iniziative a favore delle famiglie e dei neoresidenti. Il Comune festeggerà le famiglie con i nuovi arcolani, i neonati del 2025, in una cerimonia nella sala polivalente. Arcola ha ottenuto il riconoscimento del proprio impegno nelle politiche familiari, tramite la certificazione di ’Comune amico della famiglia’ rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento, e visto che il 15 maggio si celebra la Giornata Internazionale della famiglia, l’amministrazione, per iniziativa del vicesindaco Gianluca Tinfena, ha organizzato un evento dedicato, sabato 16 maggio alle 10 nella la sala comunal, occasione istituzionale per accogliere e dare il benvenuto alle famiglie dei bambini nati nel corso dell’anno 2025.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le iniziative del Comune: "Sosteniamo chi viene qua per mettere su famiglia"

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