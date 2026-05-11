Il Comune promuove i diritti lgbtquia+ con un calendario di iniziative tra maggio e giugno

Da modenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, l'intersexfobia e l'afobia, che si celebra il 17 maggio, l'assessorato alle Politiche di genere del Comune di Modena promuove il calendario "Siamo tutti uguali diversi", un programma di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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