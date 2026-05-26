All’interno dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di un ospedale, è stato istituito un front office dedicato all’accoglienza e allo smistamento dei pazienti. La gestione è affidata a un responsabile specifico. La nuova organizzazione mira a rendere più semplice l’accesso alle prestazioni otorinolaringoiatriche.

Nuova organizzazione all’interno dell’ Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’ ospedale Misericordia dove è stato introdotto un front office dedicato all’accoglienza e allo smistamento dei pazienti, centrato sulla figura del signor Danilo Federici. "Si tratta di una scelta organizzativa apparentemente semplice – dice il dottor Luigi D’Aco, incaricato dal direttore della Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, il dottor Simone Boccuzzi – per predisporre questo presidio ma che sta già producendo effetti positivi concreti sia sull’esperienza dei cittadini che accedono agli ambulatori, sia sulla qualità del lavoro svolto da medici e infermieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Otorino, accesso più semplice grazie all’accoglienza ’guidata’

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