Un nuovo sistema tramite un'applicazione consente di bloccare in tempo reale le chiamate sospette ai telefoni dei genitori anziani. Quando il telefono squilla e compare un prefisso sconosciuto, ma che sembra affidabile, si può intervenire immediatamente per bloccare la chiamata prima che venga risponduta. Questa soluzione mira a proteggere gli anziani dalle truffe telefoniche più comuni.

I l telefono squilla, sullo schermo un prefisso sconosciuto che però sembra affidabile, si decide di rispondere. Un gesto normale che, in pochi secondi può fa ritrovare invischiati in una conversazione che porterà solo guai. Le truffe telefoniche sono diventate una vera e propria piaga sociale, capace di colpire chiunque, ma con una ferocia particolare verso gli anziani o chi ha meno dimestichezza con le trappole del web e della telefonia. In questo scenario, per difendersi si può attivare la nuova funzione di Truecaller, l’applicazione leader nel blocco dei numeri indesiderati, di “protezione familiare”. Password, truffe, IA: arriva un decalogo per la sicurezza in rete X Truecaller: un intervento a distanza contro l’inganno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Proteggere i genitori anziani dalle truffe telefoniche diventa più semplice grazie al nuovo sistema dell'applicazione che permette di intervenire, per bloccare in tempo reale la chiamata

Articoli correlati

Leggi anche: Truffe, anziani nel mirino: proteggere i più fragili è un dovere della comunità

Google messages localizzazione in tempo reale e creazione di chat di gruppo più sempliceQuesto testo analizza le ultime novità introdotte da google messages nelle versioni beta, concentrandosi su due funzionalità chiave: condivisione...

Contenuti e approfondimenti su Proteggere i genitori anziani dalle...

Temi più discussi: Truffe, anziani nel mirino: proteggere i più fragili è un dovere della comunità - FoggiaToday; Adesso un'app ti permette di interrompere da remoto la chiamata se un familiare sta cadendo in una truffa telefonica; Per Proteggere la Democrazia, Dobbiamo Salvaguardare l'Accesso al Voto delle Donne.

Castrignano del Capo, minacciava i genitori anziani per ottenere soldi per la droga: arrestato 38enneLe sue richieste erano divenute nel tempo sempre più insistenti e minacciose: per questo è stato attivato il Codice Rosso Avrebbe più volte preteso soldi dai genitori anziani per l'acquisto di droga, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Io, caregiver della generazione sandwich: «Devo accudire i genitori anziani, ho l’età per essere nonna»Le difficoltà della generazione sandwich: gestire genitori anziani e figli, fare da caregiver in perenne ricerca di un equilibrio familiare. Lettera a Pellai. famigliacristiana.it

"LA NOSTRA PRIORITÀ È PROTEGGERE E SOSTENERE I RAGAZZI" La Professoressa Gessica Caniparoli racconta il percorso di supporto emotivo e psicologico dopo la tragica morte di Abanuf Youssef e la gestione delle misure di sicurezza nella scuola. - facebook.com facebook

Gli Usa valutano una coalizione per proteggere lo Stretto di Hormuz, puntando anche sulle proprie capacità militari. Tutti i dettagli sulle unità cacciamine della Us Navy e il ruolo dell'Italia auspicato dall'America secondo il politologo Luttwak x.com