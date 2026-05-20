Più colore e creatività per i piccoli pazienti la Pediatria di Comunità rinnova l' accoglienza grazie alla solidarietà

La Pediatria di Comunità di Forlì ha ricevuto tavoli e sedie colorate donati dalla Pubblica assistenza della città. Gli arredi sono stati collocati nella sala d’attesa della sede di via Colombo, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più piacevole e adatto ai bambini. Questa iniziativa mira a migliorare l’accoglienza e il comfort per i piccoli pazienti e le loro famiglie. La donazione si inserisce in un intervento di solidarietà volto a rendere più vivace e rassicurante lo spazio dedicato ai bambini.

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