Più colore e creatività per i piccoli pazienti la Pediatria di Comunità rinnova l' accoglienza grazie alla solidarietà

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pediatria di Comunità di Forlì ha ricevuto tavoli e sedie colorate donati dalla Pubblica assistenza della città. Gli arredi sono stati collocati nella sala d’attesa della sede di via Colombo, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più piacevole e adatto ai bambini. Questa iniziativa mira a migliorare l’accoglienza e il comfort per i piccoli pazienti e le loro famiglie. La donazione si inserisce in un intervento di solidarietà volto a rendere più vivace e rassicurante lo spazio dedicato ai bambini.

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La Pediatria di comunità di Forlì ha ricevuto in dono dei tavoli con delle sedie colorate che contribuiranno a rendere più accogliente, e a misura di bambino, la sala d’attesa della sede di via Colombo, grazie alla generosità della Pubblica assistenza città di Forlì. La donazione si inserisce in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Pediatric heart center mural.

Video Pediatric heart center mural.

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