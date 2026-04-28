finalmente i bandi per le spiagge in gara dodici stabilimenti balneari

Sono stati pubblicati i bandi per dodici stabilimenti balneari lungo la costa. Le strutture coinvolte sono Goletta, Brigantino, Sauro, Soleado, Turbina, Margot, Roma, Alfa Diana, La Pineta, Zena, Tritone e Bagno Ambra. Le procedure di gara riguardano le concessioni per le spiagge, con le relative date di pubblicazione e requisiti specifici. Le offerte devono essere presentate entro i termini stabiliti nei bandi.

Sarzana, 28 aprile 2026 – Goletta, Brigantino, Sauro e Soleado. Turbina, Margot e Roma. Poi ancora Alfa Diana, La Pineta, Zena, Tritone e Bagno Ambra. Sono queste le dodici concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per stabilimento balneare che da ieri sono state messe a bando dal Comune di Sarzana. Una volontà già espressa dall’amministrazione quella di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica per affidare in gestione le spiagge ma che a seguito della sentenza e dell’ordinanza cautelare del Tar ha dovuto subire un’importante accelerata. Pubblicato con tre giorni di anticipo sulla dead-line del 30 aprile imposta dal Tar, il bando entro il 20 giugno porterà all’assegnazione dei 12 stabilimenti di Marinella ai nuovi concessionari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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