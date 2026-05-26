Il 11 e il 12 settembre 2027, il porto turistico di Ostia e il lungomare saranno trasformati in un Race Stadium per una tappa del Rolex Sail GP. Durante le due giornate, i catamarani F50 sbarcano a Roma, con le imbarcazioni che solcheranno le acque del litorale. Le aree saranno allestite per accogliere l’evento, che coinvolgerà equipaggi e spettatori.

L’11 e il 12 settembre 2027, il porto turistico di Ostia e il relativo lungomare si trasformeranno nel Race Stadium per ospitare una tappa del Rolex Sail GP. Il campionato velico più innovativo e spettacolare al mondo porterà i suoi catamarani F50 a sfidare le acque romane, coinvolgendo trenta atleti in regate caratterizzate da velocità altissime. L’annuncio ufficiale della tappa romana è avvenuto durante un incontro tenutosi presso il Museo dell’Ara Pacis. Al vertice hanno preso parte il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti anche Russell Coutts, amministratore delegato e co-fondatore della competizione, e i rappresentanti del Red Bull Italy SailGP Team. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia ospiterà il Rolex Sail GP: sbarcano i catamarani F50 a Roma

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