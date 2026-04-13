Gli australiani di Bonds Flying Roos hanno vinto la prima regata a Rio nel campionato Sail GP. Con questa vittoria, hanno conquistato anche il primo posto nel circuito con 35 punti, superando gli Emirates, che ne hanno accumulati 28. La regata si è svolta sulla baia di Rio de Janeiro e ha coinvolto diverse imbarcazioni di alto livello. I risultati definitivi sono stati annunciati oggi, dopo le prove disputate nelle ultime ore.

Sarà facilmente una stagione con un calendario modificato: vero che le tappe di Dubai e Abu Dhabi sono le ultime, a fine autunno, ma gli organizzatori di SailGP stanno lavorando a una soluzione alternativa, con mesi di anticipo. Ma intanto la stagione 2026 ha segnato il debutto del Brasile nel campionato più importante della vela mondiale: Rio de Janeiro ha ospitato l’Enel Rio Sail Grand Prix, nella baia di Guanabara che aveva ospitato le regate olimpiche nel 2016. Non è stata una tappa noiosa, come peraltro spesso succede nel SailGP, dove l’efficienza del mezzo – il velocissimo catamarano F50 – e gli incidenti in acqua smentiscono i pronostici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sail GP, prima volta a Rio: vincono gli australiani di Bonds Flying Roos

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