Concessioni balneari a Ostia il Consiglio di Stato sblocca le assegnazioni

Il Consiglio di Stato ha deciso di riaprire le assegnazioni delle concessioni balneari a Ostia, accogliendo l’appello di Roma Capitale. La pronuncia, depositata il 21 aprile 2026, ha annullato lo stop imposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, consentendo così di proseguire con le procedure di assegnazione. Questa decisione rappresenta una svolta nei contenziosi legati alle concessioni sulla riviera di Ostia.

Ostia, 22 aprile 2026 – È arrivata la prima pronuncia sul contenzioso relativo alle concessioni balneari di Ostia: il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata il 21 aprile 2026, ha accolto l’appello di Roma Capitale superando lo stop disposto in precedenza dal TAR Lazio. I giudici hanno riconosciuto l’urgente interesse pubblico a consegnare le aree ai soggetti aggiudicatari, sottolineando che tale passaggio non può attendere i tempi del giudizio, in considerazione dell’imminente avvio della stagione balneare. La decisione arriva dopo la sospensione degli atti che prevedevano la riconsegna delle aree entro il 31 marzo, passaggio necessario per consentire ai nuovi concessionari di avviare le attività e preparare la stagione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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