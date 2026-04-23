Giulia Salemi annuncia che nella prossima puntata del suo podcast “Non lo faccio x moda” sarà ospite Cecilia Rodriguez. La conduttrice ha condiviso questa novità sui social, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto dell’intervista. La puntata sarà disponibile prossimamente e promette di approfondire aspetti della vita e della carriera della modella e influencer. La notizia ha suscitato interesse tra i follower, curiosi di ascoltare le conversazioni tra le due.

Giulia Salemi, avrà come ospite della nuova puntata del podcast “Non lo faccio x moda”, la dolce e solare Cecilia Rodriguez. Giulia Salemi torna a raccontare storie, visioni e identità con il suo format “Non lo faccio per moda”, e lo fa con un’ospite che promette di lasciare il segno: Cecilia Rodriguez. La nuova puntata, in uscita domani alle 13:00 su YouTube, si preannuncia come un incontro autentico, lontano dai cliché e più vicino a una conversazione tra due donne che hanno imparato a trasformare l’esposizione mediatica in uno spazio personale. Leggi anche Grande Fratello VIP, la gaffe dei concorrenti sul presunto e nuovo matrimonio della Blasi Nelle ultime ore hanno condiviso uno speciale promo che ha già fatto impazzire tutti i fan.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi svela l’ospite della nuova puntata di “Non lo faccio x moda”

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