Ospedale a Casa | il progetto Ail Salerno di continuità assistenziale compie due anni

Il progetto “Ospedale a Casa” dell’Ail Salerno celebra due anni di attività. L’iniziativa offre assistenza continua ai pazienti ematologici a domicilio. Giovedì 28 maggio alle 9 si terrà un evento dedicato a condividere l’esperienza, i risultati raggiunti e le prospettive future del servizio. La manifestazione si svolgerà presso una sede dedicata, con interventi di professionisti del settore e rappresentanti dell’associazione.

“Ospedale a Casa. La continuità assistenziale per il paziente ematologico: esperienza, risultati e prospettive” è l’evento organizzato da Ail Salerno giovedì 28 maggio alle ore 9.30, presso l’Aula Scozia dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. A due anni dall’avvio del progetto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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