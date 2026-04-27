Ail Salerno dona attrezzature all' ematologia dell' ospedale di Pagani | Una tappa importante
L'AIL Salerno "Marco Tulimieri" donerà giovedì 30 aprile nuove attrezzature sanitarie al reparto di Ematologia dell'Ospedale "Tortora" di Pagani. La consegna ufficiale è fissata alle 10.30 alla presenza del Prof. Catello Califano, direttore responsabile dell'UOC di Ematologia, e della dott.ssa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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