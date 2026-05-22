Ospedale a Casa | il convegno al Ruggi sulla continuità assistenziale per il paziente ematologico

Giovedì 28 maggio alle 9 si svolgerà al Ruggi un convegno dedicato alla continuità assistenziale per i pazienti ematologici, organizzato da AIL Salerno. L’evento si concentrerà su esperienze, risultati ottenuti e le prospettive future legate al progetto “Ospedale a Casa”. Saranno presenti rappresentanti del settore sanitario e associazioni di volontariato, che discuteranno delle modalità di assistenza domiciliare e di come migliorare il supporto ai pazienti ematologici nel percorso di cura.

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