Ortona | piano per il randagismo con il terzo settore e i volontari

Notizia in breve

Il Comune di Ortona ha avviato un nuovo piano contro il randagismo coinvolgendo il terzo settore e i volontari. Si prevede una revisione della gestione del canile di via Massari e l’ingresso di nuovi partner per il controllo territoriale. Le modifiche puntano a migliorare l’accoglienza degli animali e a rafforzare le attività di controllo e tutela sul territorio comunale. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui tempi e sulle modalità di attuazione.