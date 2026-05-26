Ortona | piano per il randagismo con il terzo settore e i volontari
Il Comune di Ortona ha avviato un nuovo piano contro il randagismo coinvolgendo il terzo settore e i volontari. Si prevede una revisione della gestione del canile di via Massari e l’ingresso di nuovi partner per il controllo territoriale. Le modifiche puntano a migliorare l’accoglienza degli animali e a rafforzare le attività di controllo e tutela sul territorio comunale. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui tempi e sulle modalità di attuazione.
? Domande chiave Come cambierà la gestione del canile di via Massari?. Chi saranno i nuovi partner del Comune per il controllo territoriale?. Quali azioni concrete verranno attuate per ridurre gli abbandoni?. Come influirà questo piano sulla sicurezza dei cittadini di Ortona?.? In Breve Asssessore Palermo coordina il coinvolgimento di enti del terzo settore locale.. Enti interessati hanno 30 giorni per presentare istanza tramite sito comunale.. Interventi mirano alla gestione del canile-rifugio situato in via Massari.. Piano integra assistenza sanitaria, adozioni e attività educative per i cittadini.. Il Comune di Ortona ha avviato una nuova fase per la gestione della tutela animale tramite un avviso pubblico di co-programmazione che coinvolgerà direttamente le realtà del terzo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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