Il Terzo settore ai raggi X Risposte a 17.500 persone ma i volontari sono in calo

Il Terzo settore nell’Empolese Valdelsa e nel Valdarno coinvolge circa 17.500 persone, secondo i dati raccolti. Tuttavia, il numero di volontari in questa realtà sta diminuendo nel tempo. Ogni giorno, questa “macchina” opera silenziosamente, offrendo servizi e supporto senza clamore. La diminuzione dei volontari rappresenta un dato di fatto che riguarda questa realtà, che continua a funzionare nonostante le sfide.

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EMPOLESE VALDELSA C’è una macchina che ogni giorno lavora senza far rumore. Si tratta del Terzo settore, che nell’Empolese Valdelsa – insieme al Valdarno – intercetta circa 17.500 persone al giorno. Famiglie, anziani, giovani, studenti, donne, persone con disabilità o in difficoltà economiche. Una vera infrastruttura sociale. È da qui che parte la riflessione proposta dallo studio del sociologo Andrea Salvini, che sarà presentato venerdì 15 maggio alle 17.15 alla Sezione soci Coop di Empoli, in via Raffaello Sanzio, nell’iniziativa promossa da Cesvot. Un’occasione per leggere lo ’stato di salute’ del Terzo settore locale, tra punti di forza e criticità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Terzo settore ai raggi X. Risposte a 17.500 persone ma i volontari sono in calo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate “Siete Presente“. Cultura e partecipazione. Premiati i volontari del terzo settoreEMPOLI La speranza nel domani, visto l’oggi difficile, risiede in due fattori: giovani e volontariato. Leggi anche: Quasi 40mila euro per i giovani volontari del terzo settore dell'Aretino Altri aggiornamenti Temi più discussi: Istruttoria pubblica per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co-progettazione degli interventi nell’ambito del rafforzamento della rete e dei servizi garantiti dal centro per le famiglie distrettuale; Il Terzo settore ai raggi X. Risposte a 17.500 persone ma i volontari sono in calo; Regime forfettario per Odv e Aps, come comportarsi?; Fvg laboratorio del sociale: il Terzo settore chiede un’amministrazione condivisa. Il Terzo settore ai raggi X. Risposte a 17.500 persone ma i volontari sono in caloLo studio del sociologo Andrea Salvini sul tema sarà presentato il 15 maggio. Maria Rita Cestari: In questo contesto il ruolo di Cesvot si conferma centrale. lanazione.it Il Terzo settore tiene insieme il Paese. Ma chi tiene insieme il Terzo settore quando la passione non basta più?Uno studio condotto su 119 organizzazioni italiane fotografa un ecosistema che regge grazie ai valori e alle relazioni umane, ma che rischia di andare alla deriva: retribuzioni ferme ai minimi, turnov ... vita.it [Nuova posizione] Assistente Sociale link: job4good.it/offerta-lavoro… #terzosettore #lavorononprofit x.com