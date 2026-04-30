Provincia di Caserta piano rifiuti | al via il confronto con il Terzo Settore sulle aree idonee

Nella provincia di Caserta ha preso il via un confronto con il Terzo Settore riguardo alla pianificazione delle aree destinate agli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. Il percorso coinvolge l’individuazione delle zone considerate idonee e non, per l’installazione di queste strutture. La discussione rappresenta una fase importante nel processo di definizione del piano rifiuti provinciale.

Entra nel vivo il percorso di pianificazione territoriale della Provincia di Caserta per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. Presso la sede dell’Ente si è svolto un primo incontro di consultazione rivolto.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Provincia di Caserta, no a impianti rifiuti in aree già compromesseTempo di lettura: 2 minutiUna stretta decisiva e concreta all’installazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti nel Casertano. Ambiente, Trapani (PD): "Regione al lavoro su individuazione di aree idonee per il fotovoltaico"“La transizione ecologica è una sfida che non possiamo perdere, ma non può trasformarsi in un pretesto per la devastazione indiscriminata del nostro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Provincia di Caserta, piano rifiuti: confronto Terzo settore; Casal di Principe, riqualificate aree esterne dell'Istituto Carli: nuovi spazi per sport e socialità; CASERTA – JOB@SCHOOL 2026: successo per l’incontro tra scuola e lavoro all’ITS Buonarroti; Sabato 25 aprile 2026: Musei gratis a Napoli e in Campania per la Festa della Liberazione. Caserta, inaugurata l’area sportiva esterna dell’I.T.S. Buonarroti: nuovi campi, pista e impianti riqualificatiScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, inaugurata l’area sportiva esterna dell’I.T.S. Buonarroti: nuovi campi, pista e impianti riqualificati . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Caserta, nuovi spazi sportivi al Buonarroti: inaugurata l’area esterna riqualificataCaserta – Nuovi campi, aree rinnovate e spazi restituiti agli studenti: l’Istituto tecnico superiore Buonarroti si apre a una nuova fase con l’inaugurazione ... pupia.tv La Provincia di Caserta ha partecipato questa mattina alla Consulta regionale sulla mobilità, convocata dall’assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare della Regione Campania, Mario Casillo. A rappresentare l’Ente è stato il dirigente del Settore Viabilità e Traspo - facebook.com facebook